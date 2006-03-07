Кличко начал подготовку к бою

Экс-чемпион по версии WBO Владимир Кличко прибыл на Мальорку, где в течение следующих шести недель он будет готовиться к намеченному на 22 апреля поединку против чемпиона IBF в супертяжелом весе Криса Берда, сообщает Наш спорт. Согласно планам тренера украинского спортсмена Эмануэля Стюарда, главный этап (спарринги) начнется уже через неделю. По словам самого Владимира, он чувствует себя великолепно и готовится встречать свой тренерский штаб, который присоединится к нему в воскресенье 12 марта.



Вместе с Эмануэлем Стюардом Владимир также ожидает и прибытия спарринг-партнеров. "Мы постарались собрать для спаррингов лучших парней, которые могут повторить стиль ведения боя Криса Берда. Хотя, надо признаться, сделать это было довольно сложно. Но я уверен, что их квалификация будет достаточной, чтобы как следует подготовиться к поединку, - заявил Владимир. - Прошлые несколько недель я просмотрел видеозаписи порядка двадцати поединков с участием Криса Берда. Это были его ранние поединки, а также бои последних пяти лет. То же самое делал и Эмануэль Стюард. Теперь нам предстоит сначала сравнить наши наблюдения, а затем уже вместе выработать ту стратегию и тактику, которые и приведут меня к победе".