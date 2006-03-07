10 июня состоится бой сильнейших полутяжеловесов

Представители сильнейшего полутяжеловеса мира Антонио Тарвера и экс-абсолютного чемпиона мира Бернарда Хопкинса договорились о поединке, который пройдет 10 июня. Айк Квортей отказался драться с Романом Кармазиным, а Владимир Кличко прибыл на Мальорку, где продолжит подготовку к бою против Криса Берда.



Не многие люди на планете могут похвастать тем, что дважды уложили на настил ринга легендарного Роя Джонса-младшего. А вот Антонио Тарвер по кличке «волшебник» может. Собственно, в карьере Роя Джонса-младшего было всего четыре проигрыша, и два из них – в боях против Тарвера. Посему боксерская общественность и нарекла «волшебника» Антонио сильнейшим полутяжеловесом мира.



10 июня в Атлантик-Сити Тарверу придется еще раз доказать, что не зря его назвали лучшим. А подтверждать свою силу Антонио придется в поединке против бывшего абсолютного чемпиона мира в среднем весе Бернарда Хопкинса, известного в миру больше под кличкой «палач».



Состоится же этот бой благодаря усилиям промоутерских компаний All-Star Boxing и Golden Boy Promotions, которые достигли окончательного соглашения относительно будущего матча. Транслироваться этот

Ожидается, что официальное объявление о подписании контракта на бой будет сделано 21 марта в ходе пресс-конференции, которая пройдет в Нью-Йорке, передает «Газета.ru».