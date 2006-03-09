Шевченко доволен своим 55-м забитым мячем

Счастливый форвард "Милана" Андрей Шевченко, после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии" (4:1), не отказался ответить на вопросы Milan Channel.



"Я не думаю, что есть какой-либо футболист, который бы никогда в своей карьере не ошибался с 11-метровой отметки. Очень важно - после этого реагировать должным образом. Жест Кана? Великий чемпион для себя должен понять и признать факт, что он не может постоянно выигрывать и владеть своим спортивным мастерством. Я счастлив, что мне пришлось в этом матче одеть капитанскую повязку, а также доволен, что смог забить мюнхенцам. "Бавария" - великая команда. Это важный момент в моей карьере.



Я хочу поблагодарить болельщиков, за их теплоту и привязанность, которую они показали мне в прошлом. Я надеюсь, что смогу и в будущем продолжить предоставлять им такие эмоциональные подарки".



Напомним, что вчера форвард национальной сборной Украины и "Милана" Андрей Шевченко забил свой очередной гол в Лиге чемпионов. Гол, который упрочил лидерство Андрея в списке лучших бомбардиров лиги чемпионов 2005-2006. Гол, который стал 55-м голом Шевченко в розыгрышах Европейских кубков.



"Милан" переиграл "Баварию" 4:1, и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Уже на 8-й минуте Инзаги открыл счёт. На 23-й минуте в ворота "Баварии" был назначен пенальти, который взялся исполнять наш форвард. Шева сильно бил в левый угол, но послал мяч мимо ворот. Спустя 2 минуты наш игрок реабилитировался сполна. Пасом Стама Андрей воспользовался как нельзя лучше, и во второй раз в матче огорчил Оливера Кана - 2:0. На 59-й минуте Андрей выступил в качестве ассистента. Шевченко отдал паса на Кака, и бразилец установил окончательный счёт в матче.



Перед игрой Шевченко сказал: "Кан - великий голкипер в истории немецкого футбола, и в истории мирового футбола. Я помню как именно "Баварии" я забивал свой первый мяч в Лиге чемпионов, и я очень хочу вновь испытать это чувство - забить гол Кану". Что тут добавить? Шевченко сказал - Шевченко сделал.



На 76-й минуте, когда счёт уже был 4:1 Андрея Шевченко заменил Массимо Амброзини.



Андрей Шевченко в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов забил уже 8 голов. За время своего выступления в матчах Лиги чемпионов Шевченко забил 42 мяча. В розыгрышах Еврокубков на счету Андрея 55 голов, пишет Наш спорт.