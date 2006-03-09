Юлиана Федак в Калифорнии играет одна за всех

Крайне неудачно складывается для украинских теннисисток турнир серии WTA "Pacific life open", который на этой и следующей неделях проходит в США, в Калифорнии.



Из пяти украинских теннисисток, которые были заявлены в квалификации, только одна Юлиана Федак смогла выйти во второй круг, а затем и в основную сетку турнира. Федак вначале победила аргентингу Гуссони 7:6, 6:2, а во втором круге квалификации обыграла Су-Веи Хсиех 6:0, 6:3.



Выбыли из борьбы в первом круге квалификации наши Мария Корытцева, Татьяна Перебийнис, Екатерина Бондаренко и Юлия Вакуленко.



В основной сетке турнир начнут наши Виктория Кутузова и Алёна Бондаренко, плюс - Юлиана Федак, сообщает Наш спорт.