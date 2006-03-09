Лэйкерс распрощался с Медведенко

Лос-Анджелес Лэйкерс приняли решение расстаться с самым известным украинским баскетболистом последних лет, добившемся наивысшего прогресса в сильнейшей лиге мира, Станиславом Медведенко. Украинец слишком долго восстанавливался после травмы, полученной всего-то 9 ноября прошлого года в матче с Миннесотой. После пяти достаточно успешных сезонов за Лэйкерс Медведенко вынужден будет искать себе новый клуб, сообщает Спорт.com.ua.



Только 6 минут (и 2 игры) провел на площадке в этом сезоне Медведенко. Потом случилась травма и в составе команды Митча Капчака Славы не было. И вот теперь Медведенко и еще один ветеран команды форвард Джим Джексон, отправлены восвояси.



Сам генеральный менеджер команды, конечно, очень опечален этими событиями. «Нам очень жаль расставаться со Славой, – сказал Капчак, – ему просто очень не повезло с этой травмой, он не мог играть почти весь сезон. Он играл очень хорошо за нашу команду все эти 6 сезонов, его вклад в наши победы весом, в частности, в два чемпионских титула. Мы благодарны ему за все и желаем ему поправиться».



В шести сезонах за Лэйкерс Медведенко сыграл 249 матчей в регулярном чемпионате (1348 очков) и 37 игр плэй-офф (123 очка). Средние показатели Славы за матч были таковы – 5,4 очка (3,3 в плэй-офф) и 2,9 подбора (2). В апреле Медведенко исполнится 27 лет. Его рост 208 см, а вес 114 кг.