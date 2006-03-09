Семикратный чемпион мира по "Формуле-1" немец Михаэль Шумахер попробует свои силы в кино. Вместе с футболистами мадридского "Реала" Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом он приглашен на съемки третьей части фильма и приключениях Астерикса и Обеликса. Спортсмены сыграют роли в картине "Астерикс на Олимпийских Играх", передает Lenta.Ru.



В основу картины, съемки которой начнутся в июне 2006 года в Валенсии, положена книга комиксов. Режиссером ленты станет Фредерик Форестье, а сценарий будет написан Томасом Лангманом. Роль Юлия Цезаря сыграет Ален Делон, который возобновит свою карьеру ради этого фильма. В роли Обеликса, как и в двух предыдущих фильмах - "Астерикс и Обеликс против Цезаря" и "Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра" - сыграет Жерар Депардье.



На роль римского атлета Корнедуруса приглашен Жан-Клод Ван Дамм. Кристиана Клавье, который исполнял роль Астерикса в предыдущих картинах, заменит Кловис Корнильяк. Клавье отказался от съемок по причине разногласий с продюсерами, которые, как он считал, должны были доверить место режиссера Жерару Жюньо. Бюджет картины составит около 100 миллионов долларов, что делает ее самой дорогим европейским фильмом в истории.