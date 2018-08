Формула -1 пойдет с молотка

Это произойдет на аукционе Legends in Time спустя всего лишь неделю после открытия в Бахрейне нового сезона чемпионата мира по автогонкам, пишет Корреспондент.



20 марта аукционный дом Bonhams планирует провести торги Legends in Time, на которых будут распродаваться личные вещи и памятные предметы, составляющие более чем двадцатилетнюю историю гонок "Формулы-1". Аукцион пройдет в Лондоне в салоне Bonhams на New Bond Street.



Один из лотов - синяя бейсболка, подписанная легендарным гонщиком Айртоном Сенна буквально за день до гибели в 1994 г. Эта кепка, как и многие другие вещи, связанные с "Формулой-1", принадлежат коллекционеру Мюррею Уокеру.



Во время телевизионного интервью, которое давал Сенна перед Сан Марино Гран При в Имоле в 1994 г., Уокер попросил у гонщика одну из знаменитых синих кепок с надписью "Nacionale", которые носил Сенна. Последний тут же снял и подписал бейсболку, а затем подарил будущему коллекционеру. Сейчас ее стоимость может составить 3000-4000.



Основной частью аукционной коллекции станет собрание из 60 оригинальных карандашных рисунков, сделанных художником Аланом Стаммерсом. Он зарисовывал самые яркие события в ходе гонок, а также великих гонщиков "Формулы-1" в их не менее знаменитых автомобилях. Эти рисунки невероятно детальны, к тому же многие из них подписаны изображенными гонщиками. Собрание было куплено в 1988 г. Тогда новый владелец сделал копии с этих рисунков, которые продавал многочисленным фанатам и коллекционерам.



Одни из самых интересных рисунков - портреты Хуана Мануэля Фанхи и сэра Стирлинга Мосса сделанные в 1955 г. во время Бельгийского Гран-при. В том сезоне они были вместе в команде Mercedes-Benz и ехали на минимальном расстоянии друг за другом, за что получили прозвище "поезд". Рисунки Стаммерса, запечатлевшие эту команду, оцениваются в 1400-1600.



Шлемы знаменитых гонщиков будут продаваться со значительно завышенными эстимейтами. Их в аукционном собрании 21. Шлем Дэймона Хилла, который был на спортсмене во время гонок в Сильверстоуне в 1992 г., оценен в 7000-9000. А шлем Шумахера с заезда, когда он финишировал вторым в Австралии в 1992 г., с автографом и отпечатками зубов на шланге подачи воды будет продаваться по цене 15 000-18 000.



Очень много лотов в собрании связано со Стирлингом Моссом, например, его болид MGB 1965 г. выпуска, на котором Мосс в 1989 г. выиграл Pirelli Classic Marathon. Эстимейт этого лота - 26 000-32 000.