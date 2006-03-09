Ученые защитили Бекхема

В защиту умственных способностей капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма выступили ученые. Ранее известный игрок, выступающий за мадридский "Реал", по общепринятому мнению, сделал из себя всеобщее посмешище, передает NEWSru.com



Он признал, что его сын Бруклин, которому на днях исполнилось 7 лет, ставит отца в тупик просьбами помочь ему с домашним заданием по арифметике. Так вот в научной среде есть мнение, что Бекхэм-старший является настоящим гением в прикладных науках.



Доктор Кейти Крейг из Королевского университета города Белфаст, административного центра Северной Ирландии, провела целое исследование дарований футболиста. По итогам работы сделаны несколько важных выводов.



Во-первых, своей громкой славой в спорте Дэвид обязан умению выполнять штрафные удары. Во-вторых, игрок невероятно быстро рассчитывает угол полета мяча и силу удара по нему. В результате мяч проносится над стенкой, выстроенной противником, и попадает в створ ворот. В-третьих, Бекхэм благодаря неустанным тренировкам может заставить мяч вращаться до 10 раз вокруг оси за одну секунду. А любой вратарь практически не имеет шансов правильно угадать направления полета мяча после удара капитана англичан.



С учетом всего этого Дэвид заслуженно подпадает под категорию гениев. "Игроки могут заметить вращение, но не последствия этого вращения", - резюмировала доктор Крейг.