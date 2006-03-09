Украинец стал самым сильным человеком мира

25-летний спортсмен Александр Кутчер стал первым украинцем, который выборол звание чемпиона мира по Пауэрлифтингу WPO.



На чемпионате мира, который происходил в Чикаго в рамках всемирно известного фестиваля Арнольд-Уикенд, Александр завоевал звание чемпиона в легком весе.



Уникальность достижения Александра еще и в том, что на пути к финалу он установил 12 мировых рекордов, которые держались последние несколько лет.



В финале по сумме трех упражнений житель городка Нетишин, что находится в Хмельницкой области, поднял рекордные 985 килограммов, тогда как сам весит лишь 75.



Турнир проходил под патронатом самого Арнольда Шварценегера. Это популярнейшее соревнование профессионалов силовых видов спорта, сообщает Корреспондент.