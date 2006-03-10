Украинец взял золото на Кубке Мира по триатлону

Владимир Поликарпенко выборол первое место на этапе Кубку Мира по триатлону в городе Агаби (Иордания) с результатом 1 час 47 минут 33 секунды. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



В соревнованиях принимали участие еще четверо украинских спортсменов, которые завершили соревнование с такими результатами: Андрей Глущенко (5 место), Владимир Турбаивский (22 место) и Анастасия Яценко (20 место).



Вообще на этапе Кубку Мира стартовало 69 человек.