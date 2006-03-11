В Москве дерутся футбольные болельщики

В ходе массовой потасовки в Москве, предположительно, агрессивно настроенных футбольных болельщиков, пострадали три человека.



Как сообщил в субботу источник в правоохранительных органах столицы, «около 13:00 на площади Рижского вокзала произошла массовая драка, в которой участвовали около ста человек в возрасте до 25 лет».



На месте происшествия в настоящий момент работает следственная группа. Пострадавших молодых людей госпитализировала в больницу бригада «скорой», отметил собеседник агентства.



По данным милиции, группа подростков после инцидента направилась в сторону Савеловского рынка.



Как предполагают милиционеры, подростки являются футбольными болельщиками. В субботу в 16 часов на стадионе «Лужники» должен состояться матч на Суперкубок между футбольными клубами ЦСКА и «Спартак». По всей видимости, на площади Рижского вокзала столкнулись две группы болельщиков разных команд, отметил источник в правоохранительных органах, пишет «Интерфакс».