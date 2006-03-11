Иван Гешко выиграл второе золото на Чемпионате мира

Украинец Иван Гешко выиграл золотую медаль Чемпионата мира в закрытых помещениях в беге на дистанции 1500 метров, сообщает из Москвы корреспондент "Главреда". Второе и третье место - у бегунов из Кении - Ангуэни и Комэн.



Иван начал быстрый спурт за 170 метров до финиша, и Гешко уже не смогли догнать преследовавшие его кенийцы.



Это вторая золотая медаль, завоеванная украинскими легкоатлетами в ходе 11 мирового первенства в закрытых помещениях. Первое золото вчера, 10 марта, завоевала многоборка Людмила Блонская.