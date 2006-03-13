Украинка Юрковская завоевала свое второе золото Турина

Второй день Паралимпийских Игр в Турине опять принес украинцам четыре медали. Двукратной паралимпийской чемпионкой стала украинка Елена Юрковская, передает УНИАН со ссылкой на «Сhampion.com.ua».



После победы в первый день соревнований в биатлоне Юрковская в воскресенье выиграла лыжную гонку на 2,5 км среди спортсменов с изъянами опорно-двигательного аппарата. Бронзу на этой дистанции завоевала еще одна украинка - Людмила Павленко, для которой эта медаль также стала второй в Турине.



Свою первую медаль на играх в Турине завоевал Юрий Костюк, который на дистанции 5 км в лыжной гонке среди спортсменов с изъянами опорно-двигательного аппарата завоевал серебро. Владислав Морозов занял 7-е место, а Александр Васютинский - 12-е.



Еще одну бронзовую награду в этот день выиграла Юлия Батенкова в лыжной гонке на 5 км среди спортсменов с изъянами опорного двигательного аппарата.



В лижной гонке на 5 км среди спортсменов с изъянами зрения Виталий Лукьяненко показал седьмой результат, а в соревновании на 2,5 км у женщин Татьяна Смирнова пришла к финишу 12-ой.



В общекомандном зачете Игр Паралимпийская сборная Украины с 3-мя золотыми, 4-мя серебряниками та 3-мя бронзовыми наградами занимает второе место. Лидирует команда России (3-5-2), а третьей идет команда Германии (3-2-3).