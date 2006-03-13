Второй день Паралимпийских Игр принес Украине 4 медали

Второй день Паралимпийских Игр в Турине опять принес украинцам четыре медали, передает Корреспондент.



Двукратной паралимпийской чемпионкой стала украинка Елена Юрковская. Киевлянка стала чемпионкой в биатлонной гонке на 10 км, а в воскресенье выиграла золото в лыжных гонках на 2,5 км.



Бронзу на этой дистанции завоевала еще одна украинка - Людмила Павленко, для которой эта медаль также стала второй в Турине.



Виталий Лукьяненко завоевал золотую медаль в биатлоне, в гонке на 12,5 км.



Юлия Батенкова завоевала в Турине серебро в биатлоне и бронзу в лыжных гонках.



Юрий Костюк принес Украине серебро в гонке на 5 километров среди лыжников.



После двух дней соревнований в общекомандном зачете Игр Паралимпийская сборная Украины с 3-мя золотыми, 4-мя серебряниками та 3-мя бронзовыми наградами занимает второе место. Лидирует команда России (3-5-2), а третьей идет команда Германии (3-2-3). На Паралимпийских игрх в Турине украинцы выступают только в биатлоне и лыжных гонках.