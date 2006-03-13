Павленко поздравил паралимпийцев

По результатам двух дней соревнований на ІХ зимних Паралимпийских играх в Турине в активе украинской команды 10 медалей.



В общекомандном зачете Паралимпийских Игор сборная команда Украины занимает второе место, имея в активе 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых награды. Поздравляя украинскую паралимпийскую сборную, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко указал, что ее выступление укрепило авторитет и спортивную славу Украины, сообщила «Главреду» пресс-служба Минсемьимолодьспорта.



«Мы гордимся вашим мужеством, выносливостью и незаурядной силой воли. Хочется пожелать и в дальнейшем показывать свои наилучшие результаты и радовать своих болельщиков. Убежден, что спортивная фортуна будет в дальнейшем благосклонной ко всей паралимпийской команды», - сказал министр. Павленко пожелал спортсменам веры и спортивной удачи.