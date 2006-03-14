Шведский сноубордист-олимпиец погиб на американском склоне

В воскресенье на этапе Кубка мира по сноуборду в американском Лейк-Плэсиде трагически погиб шведский спортсмен Юнатан Юханссон. Скандинав, выступавший на Олимпиаде в Турине в дисциплине борд-кросс (12-е место), во время разминочного заезда потерял равновесие и сильно ударился о жесткий склон горы.

Юханссон был немедленно доставлен в больницу Лейк-Плэсида, но врачам оставалось лишь констатировать смерть от многочисленных внутренних ушибов. По словам официального представителя трассы Whiteface Mountain Сэнди Калиджоре, экипировка спортсмена отвечала всем требованиям безопасности, сообщает Lenta.Ru



26-летний швед не был знаком с американской трассой, но, по свидетельству очевидцев, проходил дистанцию на максимальной скорости. После смерти Юханссона все запланированные на воскресенье соревнования в рамках этапа Кубка мира были отменены.



Отметим, что борд-кросс на минувших Играх в Турине пользовался у зрителей огромной популярностью, так как он сочетает зрелищное прохождение сноубордистами дистанции и непосредственную борьбу участников заезда.