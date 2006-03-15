Павленко и Бубка поздравили украинских олимпийцев

14 марта 2006 в Киеве состоялась торжественная церемония награждения украинских призеров ХХ зимних Олимпийских игр в Турине, сообщила «Главреду» пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Поздравляли украинских призеров министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и представитель генерального спонсора НОК, генеральный директор компании UMC Адам Вояцкий.



Теплые пожелания и подарки принимали бронзовая призерка ХХ зимних Олимпийских игр по биатлону Лилия Ефремова и обладатели бронзовой медали по фигурному катанию Елена Грушина и Руслан Гончаров.



Поздравляя олимпийцев, Павленко поблагодарил их за успешное, достойное выступление и самоотверженную, огромную работу и силы, которые были отданы ради этих желанных для Украины олимпийских побед.



Министр заметил, что результаты Олимпиады в Турине довели то, что зимний спорт в Украине есть, и в дальнейшем он будет развиваться.



Павленко отметил, что работа по восстановлению баз для зимних видов спорта началась еще в прошлом году. В частности, для подготовки спортсменов была реконструирована база олимпийской подготовки «Тисовец», где, собственно, готовились к Играм в Турине наши биатлонисты и лыжники. На ней, по словам министра, планируется создать центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта, который имеет потенциал стать наилучшим в Восточной Европе.



Также, подчеркнул Павленко, отныне спорт будет поддержан на высоком государственном уровне. Ведь в Украине создан Национальный совет по вопросам физической культуры и спорта, которую лично возглавил Президент Украины.



Лично же олимпийцам министр пожелал здоровье, достижения новых спортивных вершин и подчеркнул, что украинские спортсмены являются наилучшими в мире.