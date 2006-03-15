Матч Кубка УЕФА закончился дракой

В центре Рима на площади Кампо де Фьори произошла драка болельщиков английского "Миддлсбро" и местной "Ромы", которые должны в среду, 15 марта, провести ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА. Первая встреча завершилась победой "Миддлсбро" 1:0. Англичане и итальянцы кидали друг в друга пустые бутылки.



В результате драки, которую остановили полицейские, несколько англичан получили травмы различной степени тяжести и были помещены в больницу. Как утверждает руководитель "Миддлсбро" Кит Ламб, болельщики английского клуба находились в одном из баров, когда на них напали итальянские фанаты, передает Утро.Ru.



Представитель британского посольства в Риме отметил, что в больницу попали пятнадцать англичан. Тринадцать из них были отпущены после оказания медицинской помощи, а двое провели ночь в госпитале. Однако уже в среду в середине дня они покинули больницу.



Пять итальянцев задержаны полицией до выяснения всех обстоятельств.