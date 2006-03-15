Донецкие футболисты остались без тренера

Наставник команды "Металлург" Донецк Александр Севидов решил покинуть занимаемый пост и написал заявление об уходе по собственному желанию.



Руководители клуба удовлетворили просьбу Александра Севидова и, поблагодарив его за проделанную работу, пожелали ему удачи в будущем.



Новым наставником команды стал 38-летний Степан Матвиив, до этого времени занимавший пост старшего тренера дублирующего состава донецкой команды. Степан Матвиив назначен исполняющим обязанности главного тренера.



В прошлом году Матвиив тренировал бориспольский "Борисфен", которій по итогам сезона понизился в классе.