Олимпийцы смогут жить в Киеве - мэр Омельченко

Украинские бронзовые призеры XX зимних Олимпийских зимних игр в Турине получили от киевской городской власти квартиры в столице. Об этом стало известно сегодня на встрече Киевского городского председателя Александра Омельченко со спортсменами, передает УНИАН.



На встрече Омельченко отметил, что впервые он провожал и встречал олимпийцев в 1996 году. С тех пор была введена традиция чествовать победителей Олимпиады. Во времена СССР, по словам Омельченко, им присваивали звание Героя социалистического труда за золотые медали. "Сегодня уже Героя соцтруда нет, поэтому сейчас мы вмешиваемся в семейные порядки - дарим квартиры в Киеве, разрешаем прописку, чтобы вы все становились киевлянами. И так с 1996 года все призеры остаются в Киеве, не будет исключений и в этом году", - сказал мэр столицы.



Согласно распоряжению Киевского городского председателя, бронзовым призерам Олимпиады по фигурному катанию, семейной паре Елене Грушиной и Руслану Гончарову предоставлена двухкомнатная квартира в доме по улице Алма-Атинской, 93, бронзовому призеру Олимпиады по биатлону Лилии Ефремовой - однокомнатная квартира по улице Гонгадзе, 21-а.



Омельченко также сообщил, что по возвращении в Киев паралимпийцев в мэрии состоится торжественный прием по этому поводу.