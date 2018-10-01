"Арсеналу" по е**лу": фанаты "Динамо" вывесили на трибунах матерный баннер

Скандальный баннер на стадионе "Динамо" / tribuna.com

В воскресенье вечером, 30 сентября, в Киеве состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором "Арсенал-Киев" принимал "Динамо". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу подопечных Александра Хацкевича.

Единственный гол в матче на 35-й минуте встречи забил датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд. Победа досталась динамовцам ценой двух красных карточек, а также удаления главного тренера Александра Хацкевича.

Кроме того, во время матча также "отличились" и фанаты "Динамо". На трибунах стадиона появился матерный баннер, на котором было написано: "Арсеналу" по е**лу". Отметим, что матч "Арсенал-Киев" – "Динамо" был прерван из-за файер-шоу ультрас "Динамо", при этом ультрас также запускали в воздух сигнальные ракеты. Эпизод произошел в компенсированное время.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанаты "Ворсклы" пришли на матч клуба против "Десны" в футболках с портретом Адольфа Гитлера.