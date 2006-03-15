На Паралимпиаде Юрковская выиграла лыжную гонку на 5 километров

Сегодня в Турине на Паралимпийских играх украинка Елена Юрковская выиграла лыжную гонку на 5 километров и стала четырёхкратной чемпионкой Паралимпиады. Более чем на 30 секунд Елена опередила серебряную и бронзовую призёрок гонки. Наши Людмила Павленко и Светлана Трифонова заняли сегодня соответственно 4 и 5 места, сообщает Наш спорт.



Юлия Батенкова завоевала сегодня серебро в лыжной гонке на 10 километров. Для Юлии эта медаль стала уже второй наградой в Турине (ранее Батенкова завоевала серебро в биатлоне, в гонке на 12,5 км).



Всего в активе команды Украины уже 18 медалей, 5 из которых золотые. В общем зачёте наша команда вышла на 2 место. На 1 месте сборная России (22 медали, из них 9 золотых). Следом за нашими Паралимпийцами следуют команды Германии (13 медалей, 5 золотых) и США (6 медалей, 5 золотых).