Кличко потренируется на немцах

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко продолжает готовиться к бою с американцем Крисом Бердом за принадлежащий тому титул чемпиона мира по версии IBF. Для подготовки запланирован спарринг с немцем Рене Деттвайлером.



Как сообщает Наш спорт, боксер из Германии прибудет на Мальорку, где тренируется Кличко-младший, сообщает ИТАР-ТАСС. Деттвайлер на профессиональном ринге провел 16 боев. Во всех из них он одержал победу (в восьми боях - нокаутом).



Напомним, что бой между Кличко и Бердом пройдет 22 апреля в Мангейме (Германия).