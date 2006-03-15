Главный тренер «Металлурга» подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба «Металлург» (Донецк) Александр Севидов подал в отставку. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на генерального директора клуба Евгения Гайдука.



В пресс-службе уточнили, что Севидов написал заявление об уходе по собственному желанию.



Руководители клуба удовлетворили его просьбу, поблагодарив за проделанную работу и пожелав ему удачи в будущем.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен 38-летний Степан Матвиив. До настоящего времени он занимал пост старшего тренера дублирующего состава ФК «Металлург» (Донецк).