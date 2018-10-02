Динамо осталось без ключевого игрока накануне матча Лиги Европы – СМИ

Вербич получил травму / Фото: FootballHub

Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич травмировался перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца, который запланирован на 4 октября.

Как сообщает FootballHub, словенского футболиста уже обследовали врачи.

Отмечается, что по итогам медицинского осмотра участие Вербича в поединке против чешского клуба пока находится под вопросом.

В команде пока официально не сообщили о характере повреждения нападающего, а также о вероятных последствиях травмы.

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав футболистов, которые будут принимать участие в игре против Италии, а также в поединке Лиги наций с Чехией.