Динамо осталось без ключевого игрока накануне матча Лиги Европы – СМИ

Имя нового нападающего пока не обнародовано.
Ключевой полузащитник Динамо Беньямин Вербич травмировался перед выездным матчем команды во втором туре группового этапа Лиги Европы против Яблонца, который запланирован на 4 октября.
Как сообщает FootballHub, словенского футболиста уже обследовали врачи.
Отмечается, что по итогам медицинского осмотра участие Вербича в поединке против чешского клуба пока находится под вопросом.
В команде пока официально не сообщили о характере повреждения нападающего, а также о вероятных последствиях травмы.
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав футболистов, которые будут принимать участие в игре против Италии, а также в поединке Лиги наций с Чехией.