В Мельбурне открылись Игры Содружества

В австарийском Мельбурне открылись Игры Содружества. Они проходят раз в четыре года. Красочное шоу, которое продолжалось два часа, началось с появления "летающего" мельбурнского трамвая.



Королева Великобритании провела церемонию открытия игр Британского содружества наций, спортивного фестиваля, в котором участвуют страны, находящиеся под управлением Великобритании, сообщает Корреспондент.



Королева Елизавета II является главой Содружества - ассоциации 53 независимых англоязычных (полностью или частично) стран, объединяющая Великобританию и ее бывшие колонии. В странах содружества проживает 1,8 млрд человек.



В них примут участие 4,5 тысячи спортсменов. Соревнования продлятся 12 дней.



Красочное шоу, которое продолжалось два часа, началось с появления "летающего" мельбурнского трамвая.



По телевизору за церемонией открытия Игр наблюдали 1,5 миллиарда человек.