Украина вторая на Паралимпиаде

Украинская паралимпийская сборная продолжает уверенно выступать на Играх в Турине. На данный момент наша команда занимает второе место в общем зачете, пишут «Подробности».



Украинцы завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.



Лидирует Россия - 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград.



По общему количеству медалей Украина также вторая - 19 медалей против 24 у россиян.



Вчера биатлонистка Елена Юрковская выиграла золото в пятикилометровой гонке, а на дистанции 10 км у мужчин Юрий Костюк завоевал бронзу. Юлия Батенкова выиграла серебро в гонке на дистанции 10 км.



Во вторник копилка Украины также заметно пополнилась - в мужской биатлонной гонке на дистанции 7,5 км серебро выиграл наш спортсмен Костюк, а бронзовую награду завоевал его товарищ по команде Сергей Хижняк. На той же дистанции у спортсменов с проблемами зрения серебро выиграл Виталий Лукьяненко. У женщин все в той же гонке на 7,5 км первенствовала Юрковская, опередившая своих соотечественниц Светлану Трифонову и Людмилу Павленко.