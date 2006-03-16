Перед ЧМ судьи пройдут психологические тесты

C 21 по 25 марта в немецком Франкфурте состоится семинар, в котором примут участие 44 ведущих судьи мира, входящих в список кандидатов на работу на чемпионате мира 2006 года.



Ранее кандидаты уже проходили тестирование на предыдущем семинаре, состоявшемся 12-16 февраля.



Во время этого семинара они пройдут медицинские и психологические тесты, тесты на знание правил и владение английским языком.



31 марта по итогам этого семинара судейский комитет ФИФА назовет 30 арбитров, которым будет поручено судить игры финального турнира.



"Судейство будет важным фактором для успеха чемпионата мира 2006 года, поэтому мы предъявляем высокие требования к тем, кто будет работать на этом турнире", - заявил президент ФИФА Зепп Блаттер.