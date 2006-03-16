За три удара Тайсон заплатит 275 тысяч долларов

Суд графства Палм-Бич (Флорида) признал экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона виновным в избиении Айсадора Болтона и обязал боксера выплатить потерпевшему 275 тысяч долларов.



Инцидент с участием "Железного Майка" произошел три года назад на одном из шоссе штата, напоминает Корреспондент.



Тайсон ехал в одной машине с известным промоутером Доном Кингом, но вдруг попросил шофера остановиться и вышел прямо на шоссе. Болтон, являющийся водителем и помощником Кинга, ехал в это время на другом автомобиле впереди и по просьбе своего шефа также остановился и попытался вернуть боксера в машину.



После этого Тайсон окончательно вышел из себя, дважды ударил Болтона по лицу, сломав одну из костей, а когда тот упал, ударил его еще и по ноге, вызвав "обильное кровотечение". "Я просто хотел помочь, - объясняет Болтон. - Он стоял прямо на дороге".



Адвокаты потерпевшего изначально хотели получить от Тайсона полтора миллиона долларов, но выразили удовлетворение решением суда. По их словам, медицинские расходы Болтона составили 1 400 долларов.