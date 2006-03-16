Украина занимает второе место в общем зачете Параолимпиады

Украинская параолимпийская сборная продолжает уверенно выступать на Играх в Турине, сообщают «Подробности».



На данный момент украинская команда занимает второе место в общем зачете. Украинцы завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Лидирует Россия - 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. По общему количеству медалей Украина также вторая - 19 медалей против 24 у россиян.



Вчера, 15 марта, биатлонистка Елена Юрковская выиграла золото в пятикилометровой гонке, а на дистанции 10 км у мужчин Костюк завоевал бронзу. Юлия Батенкова выиграла серебро в гонке на дистанции 10 км.



Во вторник, 14 марта, копилка Украины также заметно пополнилась - в мужской биатлонной гонке на дистанции 7,5 км серебро выиграл спортсмен Юрий Костюк, а бронзовую награду завоевал его товарищ по команде Сергей Хижняк. На той же дистанции у спортсменов с проблемами зрения серебро выиграл Виталий Лукьяненко. У женщин все в той же гонке на 7,5 км первенствовала Елена Юрковская, опередившая своих соотечественниц Светлану Трифонову и Людмилу Павленко.