Легенды футбола устроили шоу в Милане

Поздно вечером в среду в Италии состоялся прощальный матч популярнейшего в недалеком прошлом полузащитника "Милана" и сборной Италии Деметрио Альбертини, сообщает «Lenta.ru ».



Футболист, объявивший об окончании карьеры летом 2005 года, большую часть своей футбольной жизни выступал за "Милан", но последние полсезона провел в "Барселоне", прибавив к своим многочисленным титулам звание чемпиона Испании.



Именно поэтому соперником "Милана" во вчерашнем матче была "Барса". На поле стадиона "Сан-Сиро" вышло множество легендарных футболистов прошлого и звезды настоящего, с которыми так или иначе пересекалась карьера Альбертини. За "Милан" играли Франко Барези, Марко ван Бастен, Жан-Пьер Папен, Джордж Веа, Руд Гуллит, Паоло Мальдини и Андрей Шевченко; за "Барселону" - нынешний тренер команды Франк Райкард, Христо Стоичков, Мигель Анхель Надаль, Микаэль Лаудруп, Самуэль Это'О и Роналдинью.



Матч, собранные средства от которого будут переданы благотворительным фондам Италии и Испании, носил, разумеется, товарищеский характер и закончился со счетом 3:2 в пользу "Милана". Первый гол фирменным ударом со штрафного забил сам Альбертини, затем отличился ван Бастен, а Надаль поразил собственные ворота. "Барселона" ответила голами Сантьяго Эскерро и Это'О.



Отметим, что последние минуты своего прощального матча Альбертини провел в футболке каталонского клуба.