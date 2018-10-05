Лига Европы: ультрас "Динамо" устроили массовую драку в Чехии

Ультрас "Динамо" в Чехии / @troublemakers.ua

В Чехии фанаты киевского "Динамо" участвовали в массовой драке, в которую вмешалась местная полиция.

Как сообщается на странице движения Troublemakers & Ultras Action в Facebook, в драке со стороны "Динамо" принимали участие 40 человек из фан-группировок: "Бригада Отважных", Albatross, Capitals и North Company. При этом им противостояли около 30 фанатов чешского "Яблонеца" и польские ультрас из KKS Jelenia Gora.

Также отметим, что после матча против "Яблонеца", который завершился вничью 2:2, фанаты "Динамо" провели жесткий разговор с игроками киевского клуба. Когда после игры к трибунам с динамовскими фанатами подошли Бурда, Цыганков, Морозюк и Бущан, им пришлось выслушать недовольство болельщиков.

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич оценил игру своей команды в Лиге Европы.