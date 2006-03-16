Тренер сядет в тюрьму за жестокое обращение с африканцами

Французский суд приговорил тренера Жана Конрата к трем месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с 15 легкоатлетами из Кении. В прошлом году наставник привез спортсменов (11 мужчин и 4 женщин) из этой африканской страны, чтобы они выступали в местных соревнованиях.



Конрат поселил их всех вместе в квартире площадью 55 квадратных метров без водопровода, и холодильника, а система отопления была неспособна поддерживать температуру выше 10 градусов Цельсия. Кенийцы спали прямо на полу, а из мебели у них было пять стульев. На проживание каждый спортсмен получал ежемесячно 280 евро.



Помимо трех месяцев за решеткой Конрат должен будет заплатить штраф в размере 8 тысяч евро, пишет «Lenta.ru ».