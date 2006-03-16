Четыре украинца выступят в велогонке "Милан - Сан-Ремо"

В субботу в Италии в 97-й раз пройдёт велогонка "Милан - Сан-Ремо". В однодневной гонке примут участие 4 украинских велогонщика, сообщает Наш спорт.



18 марта в Италии выступят Юрий Кривцов (команда "AG2R Prevoyance"), Сергей Матвеев (команда "Ceramika Panaria-Navigare"), Михаил Халилов (команда "L.P.R") и Владимир Густов (команда "CSC").



Сергей Матвеев и Михаил Халилов участвовали в прошлогодней гонке, правда высоких результатов в 2005 году наши спортсмены показать не смогли. За всё время участия украинцев в гонке Милан - Сан-Ремо лучший результат принадлежит Ярославу Поповичу, который в 2004 году занял 24 место.