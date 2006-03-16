Ахметов в суд не придет

Донецкий апелляционный суд допросил шесть свидетелей по делу бывшего майора милиции Вячеслава Синенко, обвиняемого в организации взрыва 15-го октября 1995 года на донецком стадионе "Шахтер".



При этом большинство свидетелей показало, что ничего о взрыве не помнят, а с Синенко впервые познакомились спустя два года после трагических событий.



Как известно, в результате взрыва 15-го октября 1995 года во время матча чемпионата страны на стадионе ФК "Шахтер" погиб президент футбольного клуба Ахать Брагин и пятеро его охранников. Судебные слушания по делу о взрыве на стадионе "Шахтер" начались в Донецком апелляционном суде 22-го февраля 2006 года. При этом первые свидетели явились в суд только 14-го марта, после предупреждения о применении к ним принудительной меры воздействия.



Как сообщает Наш спорт со ссылкой на "Коммерсант-Украина", очередное заседание суда состоится в четверг. В качестве свидетеля на него приглашен нынешний президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов. Однако он уже обратился в суд с заявлением, в котором сообщил, что не сможет в назначенное время явиться на заседание из-за болезни. Председательствующий в суде Николай Осоян сообщил, что к тексту заявления прилагается медицинская справка, подтверждающая плохое состояние здоровья Ахметова.