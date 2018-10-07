Нурмагомедов победил Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов одолел Конора Макгрегора / GettyImages

В американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) 229 смешанных боевых искусств (ММА) обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.

Бой проходил на "Ти-Мобайл-арене", российский спортсмен одолел противника удушающим приемом в третьем раунде.

Нурмагомедов остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC. Россиянин установил 100-процентный рекорд в UFC: 11 побед и ноль поражений.

Он единственный боец со 100-процентным рекордом среди тех, кто провел не менее 10 поединков. Российский боец за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения (27-0).

Поражение Макгрегора Нурмагомедову стало вторым его проигрышем в UFC: в 2016 году ирландец уступил в первом бою американцу Нэйту Диасу, но был сильнее в реванше

В рамках турнира прошли еще ряд боев.

Основной кард:

Тони Фергюсон победил Энтони Петтиса техническим нокаутом во втором раунде (остановка врача);

Доминик Рейес победил Овинса Сен-Прю единогласным решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

Деррик Льюис победил Александра Волкова нокаутом в третьем раунде (удары руками);

Мишель Уотерсон победила Фелис Херриг единогласным решением судей (30-26, 29-28, 30-27).

Предварительный кард:

Жюссиер Формига победил Серхио Петтиса единогласным решением судей (30-26, 29-28, 29-28);

Висенте Луке победил Джейлина Тернера нокаутом в первом раунде (удары руками);

Эспен Лэдд победила Тоню Эвинджер техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);

Скотт Хольцман победил Алана Патрика нокаутом в третьем раунде (удары локтями);

Яна Куницкая победила Лину Лансберг единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Ник Ленц победил Грэя Мэйнарда техническим нокаутом во втором раунде (хай-кик и удары руками);

Тони Мартин победил Райана Лефлера техническим нокаутом в третьем раунде (хай-кик и удары руками).

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор за поединок в рамках турнира UFC 229, в котором они будут противостоять друг другу, получат два и три миллиона долларов соответственно.