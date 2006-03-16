Тренеры призеров Олимпийских игр получат по $25 тыс.

В ближайшее время призеры Олимпийских игр получат государственные денежные вознаграждения. Об этом 16 марта 2006 года во время пресс-конференции, посвященной итогам ХХ зимних Олимпийских игр в Турине, сказал министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, сообщила «Главреду» пресс-служба Минсемьимолодьспорта.



Министр подчеркнул, что порядок выплат вознаграждений установлен постановлением Кабинета министров и происходит в автоматическом режиме. Павленко уже подписал приказ, которым утвержден список призеров и их тренеров.



Затем, по словам министра, на днях на банковские карточки бронзовых призеров поступят денежные вознаграждения в размере, эквивалентному 50 тыс. долларов США.



Вместе со спортсменами будут отмечены их тренеры - Николай Морозов - тренер фигуристов Елены Грушиной и Руслана Гончарова, а также личный тренер Лилии Ефремовой Константин Вайгин и главный тренер штатной сборной команды Украины по биатлону Евгений Колупаев.



Размер денежного вознаграждения тренеров составляет 50% от суммы награды спортсмена.