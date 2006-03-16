В Украине появятся мощные центры олимпийской подготовки

В Украине будут созданы мощные центры олимпийской подготовки спортсменов, заявил сегодня на пресс-конференции министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, передает УНИАН.



Министр отметил, что распоряжением Президента Украины определен перечень спортивных объектов, которые будут существенно реконструированы и обновлены.



В частности, планируется создание 4 современных центров олимпийской подготовки и ряда спортивных объектов, где спортсмены смогут полноценно готовиться к ответственным соревнованиям.



Центром подготовки по зимним видам спорта станет учебно-спортивная база «Тисовец» во Львовской области. Ее реконструкция и обустройство должно быть завершено в течение этого года.



Подготовка к летним соревнованиям будет осуществляться на базе спортивных объектов Автономной Республики Крым.



Также будет ускорена реконструкция Олимпийского центра по ледовым и другим видам спорта «Олимпийский поселок» на Государственном предприятии центральной учебно-тренировочной базы по конькобежному спорту «Ледовый стадион».



Для игровых видов спорта соответствующий Центр олимпийской подготовки будет создан в с. Гореничи Киево-Святошинского района.



Павленко отметил также, что до 1 декабря 2007 года будет завершена реконструкция Олимпийского дома в Киеве.



Также будет проверен ряд других спортивных объектов с целью формирования рекомендаций к последующей реконструкции и обновления для приведения в соответствие с наивысшими стандартами.



Сейчас рассматривается возможность передачи в государственную собственность спортивных объектов, которые относятся к собственности профсоюзов Украины. По словам министра, это позволит государству комплексно развивать как спортивную инфраструктуру, так и виды спорта.



Также, по словам министра, будут разработаны социальные нормативы уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями для занятий массовым спортом.