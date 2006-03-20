Сборная Украины завоевала третье место на Паралимпиаде

Сборная Украины завоевала третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, которые закончились в Турине.



Как сообщает УНИАН, на счету украинских спортсменов 25 медалей, 7 из которых золотые, 9 серебряные и 9 бронзовые. Первое место заняла сборная России, которая завоевала 33 медали (13-13-7). Вторая ступенька - у Германии (8-5-5).



За последние два дня соревнований украинцы завоевали два золота, одно серебро и одну бронзу. Победителем Паралимпиады в лыжных гонках на дистанции 15 км среди спортсменов с поражениями – опорно-двигательного аппарата стал Юрий Костюк. В гонке на 20 км среди спортсменов с недостатками зрения золото досталось украинцу Олегу Мунцу.



Свою седьмую медаль на играх в Турине завоевала Елена Юрковская, которая среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата стала второй в гонке на 10 км.

Бронзовым призером в последний день игр на дистанции 10 км среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата стала Юлия Батенкова.



На Паралимпийских играх Украину представляли 12 спортсменов.