Умер бывший тренер киевского «Динамо»

На 65-м году жизни ушел из жизни Анатолий Пузач - в прошлом футболист, а затем тренер, долгие годы работавший в киевском «Динамо».



Как сообщает УНИАН, А.Пузач пришел в «Динамо» в 1965 году из львовского СКА. В составе киевского «Динамо» он четырежды становился чемпионом СССР, один раз поднимал над головой Кубок СССР. За 14 лет карьеры только в чемпионатах СССР А.Пузач провел 215 матчей, в которых забил 49 мячей, семь раз в 16-ти матчах брал ворота соперников «Динамо» в еврокубках, не единожды избирался в число 33-х лучших игроков СССР.



Долгие годы А.Пузач был первым помощником Валерия Лобановского в тренерском штабе «Динамо», а затем и сам возглавил команду. В 1990 году в качестве главного тренера А.Пузач завоевал с «Динамо» в 13-й раз золотые медали чемпионов СССР, а двумя годами позже начал поход с «Динамо» к первым чемпионским медалям независимой Украины.



Прощание с А.Пузачем состоится во вторник, 21 марта, в 11.00 на НСК «Олимпийский». В этот же день он будет похоронен на Лесном кладбище в Киеве.