Юрковская - лучшая спортсменка Паралимпиады

Елена Юрковская признана лучшей спортсменкой Паралимпийских игр в Турине. Соответствующее решение принял Организационный комитет ІХ зимних Паралимпийских игр, которые завершились в Турине 19 марта, сообщила «Главреду» пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Спортсменка украинской паралимпийской сборной Юрковская завоевала 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.



Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко поздравил спортсменку с этим международным признанием, указав, что ее спортивный подвиг уже стал достоянием мировой истории паралимпийского спорта.



Напомним, что вечером 19 марта торжественно завершились ІХ Паралимпийские игры в Турине. По результатам соревнований, украинская национальная сборная заняла 3 место, имея в активе 7 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей (7-9-9).



На первом командном месте сборная команда России (13-13-7), на втором - спортсмены из Германии (8-5-5).