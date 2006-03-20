Ющенко поздравил паралимпийцев-победителей

Президент Украины Виктор Ющенко направил поздравительные телеграммы победителям и призерам IX зимних Паралимпийских игр 2006 года в лыжных гонках. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба главы государства.



Поздравления Президента с выдающимися спортивными достижениями получили чемпионы Юрий Костюк и Олег Мунц, серебряная призерка Паралимпиады Елена Юрковская, бронзовые призеры Юлия Батенкова, Людмила Павленко, Виталий Лукьяненко и Владислав Морозов.



«Вы продемонстрировали в лыжных гонках достойный пример мужества, выносливости и настойчивости и этим сделали весомый вклад в утверждение Украины в мировом спортивном сообществе», – говорится в поздравлении Президента. Ющенко также пожелал паралимпийцам крепкого здоровья, спортивной удачи и новых блестящих побед.