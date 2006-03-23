F1: совет FIA одобрил новые правила проведения чемпионата мира

{1-} 2008 года изменятся правила самой популярной гоночной серии мира. Всемирный совет по автоспорту на своем очередном заседании принял новый регламент проведения чемпионата мира по "Формуле-1". Кроме того, Всемирный совет назначил 31 марта 2006 года крайним сроком для подачи заявок на участие в чемпионате мира 2008 года.



Президент FIA Макс Мосли заявил, что те команды, который попадут заявку в указанный срок, смогут принимать участие в обсуждении регламента в части конструкции машин. Те, кто не успеет этого сделать, смогут обсуждать только те правила, которые не влияют на конструкцию.



Что касается нового регламента, то в него внесены существенные изменения. Во-первых, отменен вступительный депозит в $48 миллионов для команд, которые впервые будут участвовать в мировом первенстве. Во-вторых, планируется заморозить разработку новых двигателей. В третьих, будет обсуждаться вопрос о календаре чемпионата, включающем в себя 20 гонок.



Кроме того, планируется отказаться от штрафа в 10 мест на стартовой решетке в случае не предусмотренной регламентом замены двигателя. Вместо этого на автомобиль пилота будет загружаться 15-киллограммовый балласт. Будет выбран единственный поставщик покрышек. Планируется также введение ограничения на тесты лимитом в 30 тысяч километров за один сезон, пишут Ленты.Ру.