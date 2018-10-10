Хабиб угрожал президенту (UFC) Уайту через Instagram

Хабиб Нурмагомедов / instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец ММА (смешанные единоборства) дагестанского происхождения Хабиб Нурмагомедов пригрозил повредить автомобиль президента "Абсолютного бойцовского чемпионата" (UFC) Дэйны Уайта.

Угрозу свою Нурмагомедов сделал достоянием общественности через социальную сеть Instagram.

"Дэйн Уайт, тебе повезло, что ты дал мне пояс, иначе я бы разбил твою машину. Я знаю, где твое парковочное место", — написал спортсмен под фото, на котором он щеголяет с чемпионским поясом в руках UFC.

Дэйн Уайт в комментариях к посту Нурмагомедова ответил, что расскажет об угрозе отцу и тренеру бойца – Абдулманипу.

/ Instagram

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хабиб Нурмагомедов в Лас-Вегасе победил в бою за титул чемпиона ирландца Конора Макгрерора. Однако сразу после окончания поединка выпрыгнул из октагона и вместе со своей свитой устроил драку с окружением своего противника. Потом Абдулманип Нурмагомедов рассказал, как жестко накажет сына. Затем Дэйн Уайт объяснил, в какую именно сумму россиянину-дагестанцу "влетит" драка.