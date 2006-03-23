Украина презентовала проект проведения Евро-2012

23 марта в Будапеште министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко принимает участие в работе ХХХ Конгресса Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).



Министр провел встречи с Президентом ФИФА Йозефом Блаттером и Президентом УЕФА Леннартом Йоханссоном, где речь шла о перспективах развития футбола в Украине. Руководители ведущих футбольных ассоциаций отметили выдающуюся роль нашей страны в развитии мирового и европейского футбола, сообщила «Главреду» пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.



Во время Конгресса Павленко вместе с министром спорта Республики Польша Томашем Липецем презентовали Президентам ФИФА, УЕФА и членам исполкома ведущих футбольных ассоциаций проект проведения в Украине и Польше финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.



В презентации проекта также приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, исполнительный директор проведения Евро-2012 в Украине Иван Федоренко, президенты Федерации футбола Украины Григорий Суркис и Федерации футбола Польши Михал Листкевич.



Вместе с тем с Украиной на Конгрессе презентовали свои проекты Италия и Венгрия/Хорватия.



По словам Павленко, эксперты оценили украино-польский проект как достойный, и даже назвали лучшим по сравнению с проектами конкурентов.



Эта презентация является важной для дальнейшего решения относительно определения победителя тендера, которое будет принято на заседании Исполкома УЕФА 7 декабря 2006 года.