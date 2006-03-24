В немецком Коттбусе сегодня стартует этап Кубка мира по спортивной гимнастике. От Украины на турнире будут выступать 5 гимнастов: Валерий Гончаров, Евгений Богоносюк, Роман Зозуля, Андрей Исаев и Александр Воробьёв. Андрей Исаев едет в Германию имея в активе недавнее 2 место в опорном прыжке на Кубке мира в Лионе.



Богоносюк и Исаев заявлены выступать на трёх снарядах. Евгений выступит в опорном прыжке, в вольных упражнениях и на перекладине. Андрей будет выступать на брусьях, коне и в опорном прыжке. Роман Зозуля и Александр Воробьёв в Коттбусе будут выступать на кольцах.



Лидер украинской спортивной гимнастики Валерий Гончаров выступит на брусьях и перекладине.



Сегодня на Кубке мира пройдут квалификации, завтра и в воскресенье - финалы.