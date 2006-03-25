Джордж Буш откроет очередной бейсбольный сезон

Президент США Джордж Буш лично откроет очередной бейсбольный сезон. 3 апреля в Цинциннати он выбросит первый питч (введет мяч в игру) в дебютном матче MLB (одна из двух крупнейших бейсбольных лиг страны) между "Цинциннати Редз" и "Чикаго Кабз". Отметим, что два предыдущих сезона также открывались бросками Буша, но в других городах, сообщает Lenta.Ru.



"Мы с гордостью объявляем о том, что новый сезон в Цинциннати откроет президент США", - отметил один из руководителей "Редз" Боб Кастеллини. Любопытно, что в 2003 году на первом домашнем матче команды ту же роль выполнял Джордж Буш-старший, а в 2004 - вице-президент Дик Чейни.



Буш станет первым президентом, который выполнил питч на арене "Цинциннати" Great American Ball Park и всего вторым главой государства, который вообще посетит домашний матч местной бейсбольной команды. Первым в 1912 году был Уильям Тафт.