Украинка Татьяна Гладырь установила национальный рекорд на марафоне в Риме

Украинская спортсменка Татьяна Гладырь установила рекорд Украины в марафонском беге. Как сообщает корреспондент "Главреда", марафонскую дистанцию (42,195 км) на соревнованиях в Риме она пробежала с результатом 2 часа 25 минут и 44 секунды и стала победителем этих состязаний.



Ранее высшим национальным достижением был результат 2 часа 27 минут 05 секунды, принадлежащий Татьяне Джибраиловой (Половинской).



Татьяна Гладырь также установила рекорд трассы, который ранее был равен 2 часам 27 минутам 49 секундам.



На этих же соревнованиях украинец Александр Кузин показал пятый результат - 2 часа 10 минут 07 секунд.



Оба спортсмена тренируются под руководством Игоря Осьмака.