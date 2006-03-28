В Закарпатье стартует акция «Спорт для всех»

С 1 апреля в Закарпатской области стартует Акция «Спорт для всех - общая забота» по обустройству спортивных площадок по месту проживания и массового отдыха населения, сообщила «Главреду» сообщила пресс-служба Управления по делам молодежи и спорта Закарпатской ОГА.



Акция проводится областным Центром физического здоровья населения «Спорт для всех» с целью активизации работы относительно создания благоприятных условий для регулярных занятий оздоровительной физкультурой и массовым спортом разных социальных и вековых групп населения.



Акция будет проводиться с 1 по 30 апреля 2006 года.