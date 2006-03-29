31 марта в Киев прибудет футбольный Кубок ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций).

Как сообщает УНИАН, это первый развернутый тур настоящего, единственного в мире, золотого Кубка. Раньше он никогда не демонстрировался за пределами стран – непосредственных участниц или победительниц чемпионатов мира по футболу.



Мировой тур начался 7 января 2006 года в африканском городе Аккра (Гана) и завершится 10 апреля в столице Италии – Риме. Маршрут трехмесячного мирового тура пролегает через 29 стран и 31 город. Тур стал символом всемирного единенья для футбольных почитателей из Африки, Южной и Северной Америки, Европы и Азии.



Киев является одним из шести городов европейской части программы, которые представляют Восточную Европу.



1 апреля в Украинском доме главный приз мундиаля будет выставлен для всеобщего доступа. Все отечественные почитатели футбола получат возможность собственными глазами увидеть настоящий золотой Кубок ФИФА и сфотографироваться с ним. Национальную сборную в этом мероприятии, по плану организаторов, будет представлять главный тренер команды Олег Блохин.

Мероприятие проводится при поддержке компании Coca-Cola.